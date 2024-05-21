Milli Yasın Süresi ve Bitiş Tarihi

Milli Yas Ne Kadar Sürecek? Milli Yas Ne Zaman Bitiyor?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre:

Milli yas ne kadar sürecek? Milli yas ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Milli yas, ilan edildiği günün ardından bir gün sürecektir. Dolayısıyla, milli yasın son günü, ilan edildiği günün ertesi günü olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" şeklinde açıklamıştır.

Bu doğrultuda, milli yasın son günü ve bitiş tarihi, ilan edildiği günün sonrası olan yarın olarak belirlenmiştir.