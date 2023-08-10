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Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalınca "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa başvurdu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Sanık Mustafa N. Bakırköy'de yakalanarak tutuklandı.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa N., savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım." diyerek suçlamaları kabul etti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede Mustafa N. sanık, milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.Hakkında istenen ceza belli oldu

Hazırlanan iddianamede Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İnternetHaber