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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

Eylül ayında başlayacak olan 2023 – 2024 Eğitim – Öğretim yılı nedeniyle hazırlıklar sürerken, okullarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden TYP kapsamında personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bin 50 personel alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

Söz konusu iş için başvurular dün başlarken, 28 Ağustos 2023’e kadar başvurular kabul edilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi yapılacak ve işe alınacak personeller kura ile belirlenecek.

Kura çekimi 31.08.2023 ile 01.09.2023 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak.

KONTENJANLAR

Edinilen bilgilere göre; alınacak olan personellerin ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:

Bahçesaray: 23

Başkale: 47

Çaldıran: 55

Çatak: 27

Edremit: 114

Erciş: 155

Gevaş: 33

Gürpınar: 35

İpekyolu: 300

Muradiye: 50

Özalp: 55

Saray: 20

Tuşba: 137

Başvuru yapmak isteyenler başvurularını e-devlet, Alo170 ve e-Şube üzerinden yapabilecek.