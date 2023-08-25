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Gıdada yıllık enflasyon 3 haneli rakamlara çıktı, gıda fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 102'yi buldu. Söz konusu rakamları Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun hazırlamış olduğu 'Halkın Enflasyonu' raporu ortaya koydu.

Ağustos ayı için açıklanan gıda enflasyonu rakamı yüzde 8,9 olurken; 1 Ocak'tan itibaren hesaplanan rakam ise yüzde 63,3 oldu.

SEBZE FİYATLARI YÜZDE 239 ARTIŞLA REKOR KIRDI

Show Haber'de yer alan habere göre; bir yıl önceye göre yüzde 239 artışla sebze fiyatları rekor kırarken, bu senenin ilk 8 ayının enflasyon şampiyonu yüzde 109 artışla meyve fiyatları oldu.

ET VE BALIKTA YÜZDE 115'LİK ARTIŞ

Et ve balıktaki yıllık artış yüzde 115; ekmek, pirinç ve undaki yıllık artış yüzde 70; süt ve yumurtadaki artış yüzde 58 olurken bakliyattaki yıllık artış da yüzde 37 olarak açıklandı.

YAĞ FİYATLARI SON BİR AYDA YÜZDE 14,9 ARTTI

Söz konusu raporda 64 gıda maddesindeki fiyat değişimleri tek tek incelenirken, Ağustos'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok yükselen ürünse yüzde 14,9'luk artışla yağ oldu.

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