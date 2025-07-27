AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, milletvekilleri, 28. Yasama Dönemi'nin başladığı 2 Haziran 2023'ten bugüne kadar Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerini soru yağmuruna tuttu.

28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın sona erdiği 21 Temmuz 2025'e kadar milletvekilleri tarafından muhataplarınca cevaplanması istemiyle TBMM Başkanlığına toplam 30 bin 546 yazılı soru önergesi verildi. Başkanlık, İçtüzük şartlarına uygun görülen önergeleri gelen kağıtlar listesinde yayımlayarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ilgili kabine üyelerine gönderdi.

Söz konusu tarihler arasında AK Parti'li milletvekillerince 39, CHP'li milletvekillerince 12 bin 128, DEM Parti'li milletvekillerince 8 bin 181, MHP'li milletvekillerince 320, İYİ Partili milletvekillerince 4 bin 663 ve Yeni Yol Partili milletvekillerince 632 yazılı soru önergesi verildi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekillerince 2 bin 188, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) milletvekillerince 623, Saadet Partisi milletvekillerince 574, EMEP'li milletvekillerince 368, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerince 279, Yeniden Refah Partisi milletvekillerince 162, bağımsız milletvekillerince 196, Demokrat Partili milletvekillerince 104, HÜDA PAR'lı milletvekillerince 55, Gelecek Partisi milletvekillerince 19, Demokratik Bölgeler Partisi milletvekillerince 10 ve DSP'li milletvekilince verilen 5 yazılı soru önergesi işleme alındı.

Milletvekillerinin yazılı soru önergelerinden 4003'ü süresi içinde, 16 bin 908'i ise süresi geçtikten sonra muhataplarınca cevaplanırken, 839 önergenin cevaplanma süresi devam ediyor. Cevaplanmadığı genel kağıtlarda ilan edilen soru önergesi 8 bin 792 olurken, 4 önerge de sahiplerince geri çekildi.

En çok soru önergesi Adalet Bakanlığına

Milletvekillerince en çok yazılı soru önergesi verilen kurumların başında Adalet Bakanlığı yer aldı.

Adalet Bakanlığına 4 bin 282, İçişleri Bakanlığına 4 bin 105, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 3 bin 347, Tarım ve Orman Bakanlığına 2 bin 795, Sağlık Bakanlığına 2 bin 520, Milli Eğitim Bakanlığına 2 bin 326, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 1821, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 1522, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a 1245, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1173, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 1106, Hazine ve Maliye Bakanlığına 1082, Kültür ve Turizm Bakanlığına 833, Gençlik ve Spor Bakanlığına 622, Ticaret Bakanlığına 553, Dışişleri Bakanlığına 399, Milli Savunma Bakanlığına 356, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 340, TBMM Başkanlığına 119 soru önergesi gönderildi.