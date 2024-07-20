Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığının, ihtiyaç duydukları veri konusunda ihracatçılara destek sağlanmasına yönelik hizmetlere bir yenisini eklediği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Mikro ihracatçılarımızın, adlarına düzenlenmiş basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki detaylı verilerini Ticaret Bakanlığımız GET-APP programı üzerinden haftalık olarak sorgulayabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mikro ihracatçılarımızın ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve detaylı beyan kapsamı e-ihracat verilerini aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulayabilmesine yönelik düzenlemeler de yakın bir tarihte devreye alınacaktır."

Öte yandan, fs-firma sahibi profiline sahip kullanıcılar, BGB verilerine "https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP" adresi üzerinden erişebilecek.