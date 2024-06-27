Müze, bilgisayar tarihinin önemli koleksiyonlarına ev sahipliği yapmakla birlikte, eğitim ve deneyim amaçlı laboratuvarlar içeriyordu.

Müzenin kapanma kararı, Paul Allen'ın temsilcileri tarafından alındı ve kardeşi Jody Allen tarafından yönetiliyordu. Müzenin internet sitesi silindi ve sosyal medya hesapları gizlendi ancak kapanma kararının arkasındaki nedenler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Living Computers: Museum+Labs, 2012 yılında kurulmuş olup, ziyaretçilere eski bilgisayarları ve diğer teknoloji ve bilim eserlerini yakından deneyimleme fırsatı sunuyordu. Müzenin koleksiyonunda yer alan çok değerli eserler arasında, Albert Einstein'ın ABD Başkanı Franklin Roosevelt'e nükleer silahlar konusundaki endişelerini dile getirdiği mektup gibi tarihi belgeler bulunuyor. Bu mektubun yaklaşık 4-6 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Müzede bulunan diğer önemli eserler arasında, Bill Gates ve Paul Allen'ın ilk kodlarını yazdıkları bilgisayarlar ve astronot Ed White'ın uzay yürüyüşü sırasında giydiği kıyafet de yer alıyor. Bu nedenle, müzenin koleksiyonunda yer alan 150 parçanın açık artırmayla satışa çıkarıldığı ve bazılarının hızla alıcı bulduğu bildiriliyor.

Kapanan müzenin, teknoloji ve bilim tarihine büyük katkıları olduğu ve koleksiyonunda yer alan çok değerli eserlerin artık koleksiyonerler tarafından satın alınabileceği vurgulanıyor.