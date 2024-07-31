Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden Michael Clarke Duncan'ın ölümü, tüm dünyada büyük bir üzüntü yarattı. Özellikle 'Yeşil Yol' (The Green Mile) filminde canlandırdığı John Coffey karakteriyle hafızalara kazınan Duncan, kariyerinde birçok başarılı projeye imza atmıştı. Ancak, 54 yaşındaki yetenekli aktör, kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Uzun süredir Los Angeles'taki Cedars-Sinai Sağlık Merkezi'nde tedavi gören Duncan'ın vefatı, hastane yetkilileri tarafından açıklandı. 1999 yılında Frank Darabont'un yönettiği 'Yeşil Yol' filmiyle büyük bir çıkış yapan Duncan, Tom Hanks ile birlikte rol aldığı bu filmde sergilediği performansla Oscar'a aday gösterildi ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

1.96 metrelik boyu ve sempatik tavırlarıyla tanınan Duncan, 'Yeşil Yol' dışında 'Armageddon', 'Planet of the Apes' ve 'Kung Fu Panda' gibi gişe rekorları kıran filmlerde de önemli roller üstlendi. Onun devasa fiziği ve içten gülümsemesi, izleyicilerin kalplerinde taht kurdu.

Michael Clarke Duncan'ın kaybı, sinema dünyası için büyük bir yıkım oldu. Onun oyunculuk yeteneği ve sıcak gülümsemesi, izleyiciler tarafından daima hatırlanacak. Duncan'ın canlandırdığı karakterler, her zaman sinemaseverlerin kalplerinde yaşayacak ve onun mirası nesiller boyu devam edecektir.