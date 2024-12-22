Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzey ile güney ilçelerinde aralıklı olarak kar yağışı beklenmektedir. Kar yağışının bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis ve pus hadisesinin etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kar yağışı sebebiyle sert rüzgârla birlikte tipi, kar savrulması ve rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran ve Güzeldere geçitlerinde gizli buzlanma, gece ve sabah saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, düşük sıcaklıklar ile birlikte gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA