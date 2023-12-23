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Meteoroloji, Van ve bölge illeri için uyarı yayımladı.

Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesinin beklendiğini bildiren Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji buzlanma ve don uyarısında bulunarak; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bölge geneli için çığ uyarısında da bulunan Meteoroloji, şöyle dedi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Zaman zaman kuvvetli yağış beklendiğine de işaret eden Meteoroloji; “Kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bir uyarıyı da kuvvetli rüzgar konusunda yapan Meteoroloji, şu paylaşımı yaptı; “Bölgemizde beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın, güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtınamsı rüzgar (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve fırtınanın (60-80 km/sa) etkisiyle birlikte baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, kuvvetli kar yağışına bağlı olarak kar savrulması ve kar sürülmesi meydana gelebileceğinden (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji, Van’da bugün beklenen hava durumuna ilişkin tahminini de şu şekilde açıkladı;

İpekyolu, Edremit, Tuşba: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu.

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu.

Edremit: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu.

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu.

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu.

Özalp: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

Saray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.