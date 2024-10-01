Bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Güney ve güneybatı yönlerden fırtına, bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına olmasının beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

“Bugün (Salı) güney ve güneybatı yönlerden halihazırda fırtına (60-80 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde devam eden rüzgarın gece saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir. Yarın (Çarşamba) günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgarların yarın akşam saatlerinde bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”