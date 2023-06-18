Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların İç Ege ve Trakya’da iki ila dört derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.