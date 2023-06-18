Wanhaber / Ramazan Çetin

Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavının ilk oturumu yapıldı. Diğer oturumlar ise bugün yapılacak.

İlk gün gerçekleştirilen TYT sınavına zamanında yetişebilmek için öğrenciler adeta zamanla yarıştı. Yer yer trafik yoğunluğunun yaşandığı Van'da öğrenciler sınava yetişebilmek için büyük çaba harcadı.

Wanhaber aracılığı ile çağrıda bulunan öğrenciler, bugün yapılacak olan AYT ve YDT sınavı öncesi yeniden trafik yoğunluğu yaşanmaması için, işi olmayanların özel araçlarıyla trafiğe çıkmaması ricasında bulundu.