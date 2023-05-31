Wanhaber

Son zamanlarda yağışlı havaların hakim olduğu Van’da bugün de yağış bekleniyor.

Gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın olacağı Van’da, dışarı ile ilgili plan yapanların bu durumu göz önünde bulundurması ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden elde edilen verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Van’da havanın bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 17 derece olması bekleniyor.

Ramazan Çetin