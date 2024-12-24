Meteorolojik verilere göre Van genelinde parçalı ve çok bulutlu, pus ve yer yer kar yağışlı hava sistemi hakim olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Cuma günü yağmur ve kar, Cumartesi günü ise Van’ın tamamında kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

24 Aralık Salı: Kar yağışlı

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Başkale;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Çaldıran;

24 Aralık Salı: Kar yağışlı

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Çok bulutlu

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Çatak;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Edremit;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Pus

26 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

27 Aralık Cuma: Yağmurlu

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Erciş;

24 Aralık Salı: Kar yağışlı

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Çok bulutlu

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Gevaş;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Çok bulutlu

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Gürpınar;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

İpekyolu;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Pus

26 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

27 Aralık Cuma: Yağmurlu

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Muradiye;

24 Aralık Salı: Kar yağışlı

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Özalp;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Saray;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

Tuşba;

24 Aralık Salı: Çok bulutlu

25 Aralık Çarşamba: Pus

26 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

27 Aralık Cuma: Yağmurlu

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı