Meteorolojik verilere göre Van genelinde parçalı ve çok bulutlu, pus ve yer yer kar yağışlı hava sistemi hakim olacak.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Cuma günü yağmur ve kar, Cumartesi günü ise Van’ın tamamında kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
24 Aralık Salı: Kar yağışlı
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Başkale;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Çaldıran;
24 Aralık Salı: Kar yağışlı
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Çok bulutlu
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Çatak;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Edremit;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Pus
26 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
27 Aralık Cuma: Yağmurlu
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Erciş;
24 Aralık Salı: Kar yağışlı
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Çok bulutlu
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Gevaş;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Çok bulutlu
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Gürpınar;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
İpekyolu;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Pus
26 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
27 Aralık Cuma: Yağmurlu
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Muradiye;
24 Aralık Salı: Kar yağışlı
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Özalp;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Saray;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
Tuşba;
24 Aralık Salı: Çok bulutlu
25 Aralık Çarşamba: Pus
26 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
27 Aralık Cuma: Yağmurlu
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı