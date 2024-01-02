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Van’ın Perşembe gününden itibaren yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıklayan Meteoroloji, merkezde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Perşembe günü bazı ilçelerde yağmur, bazı ilçelerde karla karışık yağmur beklenirken, Cuma günü ise akşam saatlerinden itibaren merkez ilçeler dahil Van’ın tamamında kar ve karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Van’ın yüksek ve eğimi dik yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı da yapan Meteoroloji, “Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 yer yer 5 dereceye kadar üzerinde seyretmesine bağlı olarak bölgenin yüksek ve eğimi dik yamaçlarında meteorolojik olarak çığ tehlikesi beklenmektedir” diye kaydetti.

Van’ın üç günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -2 / 6 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -5 / 6 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 6 C

Başkale;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -4 / 4 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -6 / 4 C

05 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -3 / 3 C

Çaldıran;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -7 / 1 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -6 / 0 C

05 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -5 / 1 C

Çatak;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -1 / 7 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -2 / 7 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 3 / 5 C

Edremit;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu 3 / 7 C

04 Ocak Perşembe: Karla Karışık Yağmurlu -2 / 6 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 6 C

Erciş;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -2 / 6 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -1 / 5 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 4 C

Gevaş;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -2 / 7 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -3 / 6 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 6 C

Gürpınar;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -2 / 7 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -1 / 7 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 2 / 7 C

İpekyolu;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu 3 / 7 C

04 Ocak Perşembe: Karla Karışık Yağmurlu -2 / 6 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 7 C

Muradiye;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu 0 / 4 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu 2 / 4 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 3 / 4 C

Özalp;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -9 / 1 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -10 / 2 C

05 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -6 / 0 C

Saray;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu -7 / 0 C

04 Ocak Perşembe: Yağmurlu -8 / 1 C

05 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -5 / -1 C

Tuşba;

03 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu 3 / 7 C

04 Ocak Perşembe: Karla Karışık Yağmurlu -2 / 6 C

05 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 7 C