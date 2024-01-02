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Bitcoin, Kasım 2021'de 68 bin 990 dolara yükselmişti.

Ancak 2023'te psikolojik sınır olan 20 bin doların altında 16 bin seviyelerinde işlem görmüştü. Para birimi, ABD'nin kripto paralarla ilgili EFT düzenleme hazırlığı sonrasında 2023'ün sonlarına doğru değer kazandı.

Bitcoin, bugünkü yükselişi ile birlikte 6 Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini test etti.

Bitcoin, yeni yılda yüzde 7 oranında artarak 45 bin 483,1 dolara kadar yükseldi. Kripto para birimi bugün 45 bin 184 dolardan işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, spot ETF için 10 Ocak tarihinde değerlendirme yapması bekleniyor.

Halving süreci

Öte yandan madencilerin blok ödülü başına aldıkları Bitcoin miktarını yarıya indiren "halving" süreci de kripto paranın değeri üzerinde etkili oldu.

Halving, dört yılda bir gerçekleşiyor. Bu yıl nisanda yapılması planlanıyor. Bu süreçlerde Bitcoin'in değerlendiği biliniyor.

Pazarın toplam değeri, 85 trilyon dolar

Kripto pazarının toplam değeri yüzde 6,7 artışla 1,85 trilyon dolara ulaştı ve bunun yüzde 50,83'ünün Bitcoin'e ait.

Ethereum 2 bin 380 dolarda

Diğer kripto para birimlerinden Ethereum, yüzde 4,60 değer kazancı ile 2 bin 380,73 dolardan işlem görüyor.

Ekim 2023’ten bugüne yüzde 60'tan fazla değer kazandı

Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 60'tan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor.

Bunun yanında, Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.