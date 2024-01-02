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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, özellikle öğrencilerin hayatına olumlu dokunma anlamında belli yerlerde meslek atölyeleri oluşturdu. Oluşturulan bu atölyelerde bir yandan meslek öğrenen öğrenciler, bir yandan da moral ve motivasyon depoluyor.

Bu çerçevede Tuşba Gençlik Merkezi bünyesindeki Van YYÜ Genç Ofisinde onlarca atölye oluşturuldu. Oluşturulan bu atölyelerde yüzlerce öğrenci bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da sunulan hizmetlerden faydalanıyor. İçerisinde atölyelerin yanı sıra kafe ve spor salonunun da bulunduğu merkezde ikramlar ücretsiz sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan gençlik lideri Ömer Akonaç, 2021 yılında kurulan gençlik ofisinde 42 ayrı branşta eğitimlerin verildiğini söyledi. Müzikten el sanatlarına, yabancı dilden kişisel gelişime kadar birçok dalda eğitimlerin verildiği merkezde ayrıca gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek çeşitli çalışmalarında yürütüldüğünü vurgulayan Akonaç, “Burada sunumlar, konferanslar, seminerler, gönüllülük faaliyetleri, hareketlilik çalışmaları ve saha çalışmaları yürütüyoruz. Gençlerin boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için katkıda bulunuyoruz. Bunun yanında oluşturduğumuz kitap kafede yaklaşık günde bin 500 ila bin 600 öğrenci, internet ve ikramlardan ücretsiz faydalanıyor” dedi.

Merkezin kurulduğu günden beri öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Akonaç, “Biz genelde gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için çalışıyoruz. Bunun yanında derse yardımcı çalışmalarımızda var. Kişisel gelişim atölyemize 120 öğrenci aktif geliyor. Burada kitap okuma tahlilleri, film tahlilleri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi bir çok çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda derslerle ilgili bazı alanlarda talep üzerine uzman eğitmenlerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oluşturulan merkezde meslek öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin moral depoladığını da belirten Akonaç, “Öğrencilerimiz yoğun bir tempoyla okul hayatlarına devam ediyorlar. Bu da beraberinde bir stres getiriyor. Öğrenci, burada stresini atıyor, deşarj oluyor. Bunu yaparken de aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Mesela dil atölyemizde üç ayrı İngilizce eğitimimiz var ve burada 180 öğrencimiz eğitim alıyor. Buna benzer yine Kürtçe eğitimimiz ve inovasyon atölyemizde bilgisayar eğitimlerimiz de var” diye konuştu.

Oluşturulan atölyelerin kendileri için önemli olduğunu aktaran öğrenciler ise bu atölyelerde bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da günün stresini atabildiklerini söyledi.