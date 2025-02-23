İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son günü bireysel final atışlarıyla sona erdi. Bireysel final maçlarında Bulgaristan'dan İvan Banchev altın, Türkiye'den Mete Gazoz gümüş, Bağımsız sporcu (AIN) Arsalan Baldanov ise bronz madalya kazandı.

‘SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE 20 MADALYA KAZANMAK SEVİNDİRDİ’

İtalya ile beraber en çok madalya kazanan 2 ülkeden biri oldukları için mutlu olduğunu belirten Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, “Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasını sonuçlandırmış bulunuyoruz. 36 kişilik güçlü bir milli takım kadromuzla yarıştık. Sporcularımızın gerçekten çok iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebilirim. Şampiyonayı 20 madalya ile tamamladık. Şu anda en çok madalya kazanan ülkeler arasında İtalya ile zirvede yer alıyoruz. Bu şampiyona bizim için bu senenin başlangıç yarışmasıydı. Sporcularımız olimpiyat sonrasında yeni döneme başlangıcın habercisi olan bir yarışma geçirdi. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde bu şampiyonayı yapmak bizim için önemliydi. Burada eksikliklerimizi de görmüş olduk. Önümüzdeki sezon nisan ayı itibariyle World Cup Dünya Şampiyonalarımız var. Önemli bir 4 yıllık sürece başlıyoruz. Kendi seyircimizin önünde 20 madalya ile güzel bir şampiyona geçirmiş olmak bizler için gayet güzel oldu” dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, dereceye giren sporculara ödüllerini vermelerinin ardından şampiyona sona erdi.