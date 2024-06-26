Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Tarihi rekor

Böylece Merkez Bankası'nın rezervleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmış oldu.

Merkez Bankası'nın rezervleri döviz ve altın varlıklardan oluşuyor.

Brüt döviz rezervleri arttı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artarak 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri azaldı

Altın rezervleri ise 14 Haziran haftasında 1 milyar 928 milyon dolar azalarak 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.