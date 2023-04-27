Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayına ait politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 8,5’te sabit bıraktı.

Faiz kararı beklentiler doğrultusunda geldi

Yapılan anketlere göre, ekonomistlerin çoğunluğu Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakmasını bekliyordu.

Enflasyonda yüzde 5 hedefi tekrarlandı

Merkez Bankası'nın kara metninde "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." söylemi devam etti.

Liralaşma Stratejisi’ne devam

Merkez bankası, üretim, yatırım ve istihdamın artışının hedeflendiğini belirterek, Liralaşma Stratejisine vurgu yaptı:

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Karar metninde deprem vurgusu yapıldı

Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilerek şu bilgi verildi:

Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.

Merkez Bankası faiz kararı 2023 yılı toplantı takvimi

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