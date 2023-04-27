TÜİK, 2018-2020 ve 2019-2021 dönemlerine ilişkin hayat tablolarını yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Van doğuşta beklenen yaşam süresinde %77,1 ile 77. sırada yer alırken, TRB2 bölgesinde yer alan Muş, doğuşta beklenen yaşam süresinde % 78,0 ile 53. sırada yer aldı.

Bitlis doğuşta beklenen yaşam süresinde % 77,8 ile 63. sırada yer alırken, Hakkâri ise, doğuşta beklenen yaşam süresinde % 77,2 ile 76. sırada yer aldı. 2015-2017 yılları arasında Van'da doğuşta beklenen yaşam süresi 77,0 olurken, bu oran erkeklerde 74,4, kadınlarda 79,5 olarak gerçekleşti. 2018-2020 yılları arasında Van'da doğuşta beklenen yaşam süresi 77,1 olarak gerçekleşirken, bu oran erkeklerde 74,9, kadınlarda ise 79,3 olarak gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre Van'da kadınlar erkeklerden daha fazla yaşıyor.

TÜRKİYE'DE DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78,3 YIL OLDU

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2017-2019 döneminde 78,6 yıl iken 2018-2020 döneminde 78,3 yıl oldu. Türkiye'de 2017-2019 döneminde erkeklerde 75,9 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde 75,6 yıl, kadınlarda ise 81,3 yıl iken 81,1 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 64,3 YIL OLDU

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,6 yıl iken kadınlarda 67,1 yıl oldu. Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,7 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,2 yıl iken kadınlarda 52,3 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl oyarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken kadınlarda 32,9 yıl oldu. Türkiye'de 2018-2020 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,8 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,9 yıl iken kadınlarda 19,4 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

VAN'DA KADINLAR DAHA FAZLA YAŞIYOR

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi 77,7 yıl ile Muğla ve 77,3 yıl ile Antalya izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,5 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 73,8 yıl ile Gaziantep ve 74,1 yıl ile Ağrı takip etti. Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 84 yıl ile Muğla ve 83,8 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,8 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 79 yıl ile Gaziantep ve 79,3 yıl ile Van takip etti.

Van Bölge Gazetesi