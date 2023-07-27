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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz. Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz.

"ENFLASYON KISA VADEDE GEÇİCİ YÜKSELECEK"

Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır.

Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak.

"SEÇİCİ KREDİ KARARLARI İÇ TALEBİ DENGELEYECEK"

Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİ KUR İSTİKRARINI DESTEKLEYECEK"

Döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır. Mevcutdurumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek.

Ücret artışları maliyet artışlarına yol açmaktadır. Ücret artışlarının çoğu birkaç ayda fiyatlara yansıyacak. Hizmet sektöründe fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte. Kira artışları enflasyon üzerinde etkili. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gelene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli şekilde artırdı. Kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Kredilere ek olarak miktarsal sıkılaştırma ile faiz artışlarının etkisini kuvvetlendiriyoruz. Politika faizi yükselirken mevduat faizleri geriledi, enflasyon beklentileri ile daha uyumlu hale geldi. Mevduat faizlerinin dolarizasyonu artırmayacak seviyede bulunmasını önemsiyoruz.

"REZERVLER GÜÇLÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Rezervleri hazirandan itibaren güçlü artış gösteriyor. Rezervler güçlenmekte finansman koşulları güçlenmekte ve kur oynaklığı azalmaktadır.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 58'E ÇIKARILDI

Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleştirme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyonunu yüzde 58'e güncelledik. 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yıl sonu için ise yüzde 15 enflasyon gerçekleşeceğini ön görüyoruz.

"TL TASARRUF ENSTRÜMANLARI ÇEŞİTLENECEK"

Para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı veriyoruz. Çalışmalarını başlattığımız TL tasarruf enstrümanlarını çeşitlendireceğiz. Sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz.

HABER7