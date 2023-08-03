Tahmini Okuma Süresi: dakika

Görevi devraldıktan hemen sonra en yakın çalıştığı Başkanlık Ofisi Genel Müdürü ile İletişim Genel Müdürü'nü değiştiren Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan daha sonra Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Zahit Ateş'i görevden almıştı.

Yeni atama yaptı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Erkan şimdi de insan kaynakları yönetimini değiştirip Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama yaptı. Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı da geçen hafta Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilmişti.

Başkan Erkan, en son yaptığı operasyonla İnsan Kaynakları Genel Müdürü Doğan Başar ile aynı yerde genel müdür yardımcısı olan Betül Yılmaz'ı görevden aldı. Erkan, Başar'dan boşalan genel müdürlük görevine Hüseyin Atsay'ı getirdi.

Atsay'ın Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal zamanında da yönetimde yer aldığı ifade edildi.

Erkan ayrıca, bir süre önce genel müdürünü görevden aldığı Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na da İbrahim Güvendik'i atadı.

internethaber