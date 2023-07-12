Türk İslam aleminin acı kaybı...

Adıyaman Menzil Şeyhi olarak tanınan din adamı Hakk'a yürüdü.

Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Bugün ise acı haber geldi.

Ömrünü Allah yoluna adayan Menzil Şeyhi, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da hayatını kaybetti.

Şeyh'in vefaatı İslam alemini derinden sarstı. Cenazesine ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil Köyünde dünyaya geldi.

Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olan Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni'dir.

Babasından sonra 'şeyh' olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol, 22 Ekim 1993 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine Abdulbaki El-Hüseyni cemaatin başına geçti.

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi.

Eğitimine ise Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi ve tedavi için gönderildiği Ankara'da iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı.

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