Nesine 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta Play-Off 1. Tur heyecanı yarın (8 Mayıs Perşembe) yaşanacak. Yarın oynanacak zorlu maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Furkan Ulu ve Okan Taşköprü’nün yardımcı hakemlik yapacağı maçta Sinan Dereci ise dördüncü hakem olarak görev alacak.