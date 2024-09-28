Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi

Maçın yayıncısı yok. Bu nedenle maç canlı olarak televizyon kanallarında izlenemeyecek.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Menemen FK - Van Spor maçı, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Maç, Menemen FK'nın kendi sahasında gerçekleştirilecek.

TFF 2. Lig Nedir?

TFF 2. Lig, Türkiye'nin profesyonel futbol liglerinin üçüncü seviyesidir. 2001 yılında kurulan lig, zamanla farklı formatlara geçmiştir ve şu anda Kırmızı ve Beyaz grup olmak üzere iki grupta mücadele eden takımlardan oluşmaktadır. Ligin yapısı, takım sayısının azalması ile Kırmızı ve Beyaz grup sistemine dönmüştür.

TFF 2. Lig Ne Zaman Başlıyor?

TFF 2. Lig, 1 Eylül 2024'te başlayacak ve ilk yarısı 22 Aralık'ta sona erecektir. Ligin ikinci yarısı ise 19 Ocak 2025'te başlayacaktır. Normal sezonun sona ermesi ardından play-off müsabakaları gerçekleştirilecektir.