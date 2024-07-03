Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.
Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.
Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak
Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak
Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak
Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
En düşük memur maaşı
Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu.
En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.
Memur maaşı zam tablosu
Zam oranı (yüzde 19,31) / Ocak 2024 / Temmuz 2024
En düşük memur maaşı: 32 bin 861 liradan / 39.206,45 liraya
Şube müdürü (Üniversite mezunu) (1/4): 49 bin 867 liradan / 59 bin 496,31 liraya
Memur (Üniversite mezunu) (Lisans 9/1): 34 bin 235 liradan / 40 bin 845,77 liraya
Uzman öğretmen (1/4): 44 bin 85 liradan / 52 bin 597,81 liraya
Öğretmen (1/4): 39 bin 781 liradan / 47 bin 462,71 liraya
Başkomiser (3/1): 48 bin 920 liradan / 58 bin 366,45 liraya
Polis memuru (8/1): 44 bin 292 liradan / 52 bin 844,78 liraya
Uzman doktor (1/4): 82 bin 26 liradan / 97 bin 865,22 liraya
Hemşire (Üniversite mezunu) (Lisans 5/1): 40 bin 129 liradan / 47 bin 877,90 liraya
Mühendis (1/4): 50 bin 869 liradan / 60 bin 691 liraya
Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 35 bin 490 liradan / 42 bin 343,11 liraya
Profesör (1/4): 72 bin 422 liradan / 86 bin 446,06 liraya