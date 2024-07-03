Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

En düşük memur maaşı

Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu.

En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.

Memur maaşı zam tablosu

Zam oranı (yüzde 19,31) / Ocak 2024 / Temmuz 2024

En düşük memur maaşı: 32 bin 861 liradan / 39.206,45 liraya

Şube müdürü (Üniversite mezunu) (1/4): 49 bin 867 liradan / 59 bin 496,31 liraya

Memur (Üniversite mezunu) (Lisans 9/1): 34 bin 235 liradan / 40 bin 845,77 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 44 bin 85 liradan / 52 bin 597,81 liraya

Öğretmen (1/4): 39 bin 781 liradan / 47 bin 462,71 liraya

Başkomiser (3/1): 48 bin 920 liradan / 58 bin 366,45 liraya

Polis memuru (8/1): 44 bin 292 liradan / 52 bin 844,78 liraya

Uzman doktor (1/4): 82 bin 26 liradan / 97 bin 865,22 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu) (Lisans 5/1): 40 bin 129 liradan / 47 bin 877,90 liraya

Mühendis (1/4): 50 bin 869 liradan / 60 bin 691 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 35 bin 490 liradan / 42 bin 343,11 liraya

Profesör (1/4): 72 bin 422 liradan / 86 bin 446,06 liraya