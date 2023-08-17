Tahmini Okuma Süresi: dakika

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi imzalandığında memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı.

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyetinin ilk zam teklifini sundu.

Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri pazarlık aşamasında

Ancak sunulan teklif memur temsilcisi kurumlar tarafından kabul görmeyince pazarlık aşamasına geçildi.

Yeni zam teklifinin yarın sunulması ve bu ay sonuna kadar sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerindeki süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

İlk zam teklifi:

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Hizmet kollarının talepleriyle ilgili müzakereler sürüyor

Bir yandan memur ve memur emeklisi yapılacak yeni zam teklifine odaklanmışken, diğer yandan hizmet kollarının talepleriyle ilgili müzakerelere de devam ediliyor.

Bugün 6 hizmet kolunun talepleri görüşüldü

Müzakereler kapsamında bugün 6 hizmet kolunun talepleri görüşüldü. Bu görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Memur-Sen, ilk teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediği düşüncesinde

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifinin beklentilerinin çok uzağında olduğunu belirterek, yapılan teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

"Yeni teklif vakit kaybetmeden bugün de sunulabilir"

Beklentilerin altında kalan düşük zam teklifinin masanın motivasyonunu düşürdüğünü ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu bakımdan önümüzde sayılı günler var. Kamu İşverenin yeni teklifini yarın sunması gerekiyor ama hiç vakit kaybetmeden bugün de sunabilir. Sahip olduğumuz sınırlı süreyi çok verimli kullanmalıyız. Kamu İşvereni, müzakere takvimindeki son 6 günü göz önünde bulundurarak, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmeli. Sözleşmenin mutabakatla imzalanmasının yolunu açmalı.

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. bu da toplam yüzde 70 zam anlamına geliyor.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Görüşme takvimi

17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak.

Orada da geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak.

Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak.

Peşinden 23 ila 25'i arasında eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa Hakem'e kalırsa Konfederasyon'un ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak.

Peşinden başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26-31 Ağustos arasında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek.

31 Ağustos itibarıyla toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak.

Bu takvime göre, eğer toplantılardan bir sonuç çıkmazsa memur ve emeklilerinin zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.AA