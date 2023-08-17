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Özellikle son günlerde Van Gölü'ne yüzmek için giden vatandaşlar su kirliliğiyle karşılaşıyor. Hafta sonu Van Gölü'ne girmek için Mollakasım sahillerine giden vatandaşlar büyük bir şokla karşılaştı.

Van Gölü'nün büyük bir bölümünün çamur içinde olduğunu gören vatandaşlar, göle girmeden geri dönmek zorunda kaldı. Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve kirlilik ile mücadele eden Van Gölü, gündemden düşmüyor. Özellikle son dönemlerde büyük ölçüde su kaybı yaşayan Van Gölü'nde son günlerde görülen kirlilik ise vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.

3 bin 713 metrelik alanı ile Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, olumsuz haberlerle gündeme geliyor. Van Gölü'ndeki su kirliliğinin atık sulardan kaynaklandığını belirten vatandaş, acilen önlemlerin alınması gerektiğini vurguladılar.

Özellikle son yıllardaki yağışların azlığı, göl suyunun metrelerce çekilmesine neden olurken, suyun çekilmesiyle birlikte özellikle yerleşim yerlerine yakın alanlardan kötü kokular yükselmeye başladı. Göl yüzeyinde ise su kirliliği ciddi boyutlara ulaşırken, hafta sonu ve hafta içi Mollakasım sahillerinde göle girmek isteyen vatandaşlar, büyük su kirliliği ile karşılaştı. Su kirliliğinden dolayı göle giremediklerini belirten vatandaşlar, ciddi önlemlerin alınmasının şart olduğunu ifade ettiler.

Van bölge gazetesi