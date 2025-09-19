İpekyolu Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu’nda bir şahsın okula girerek bir öğretmeni bıçakla ağır yaraladığı, araya giren başka bir öğretmenin de elinden yaralandığı bildiren Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, olayı kınadı.

“OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI”

Yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, güvenlik görevlilerinin etkin kullanılması ve giriş-çıkışların sıkı denetlenmesini talep eden Uca, “İpekyolu Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu’nda kendini bilmez bir vatandaşın okula girerek sınıfta görevini yapan bir öğretmeni bıçaklaması sonucu bir öğretmenimiz ağır yaralanmış, araya giren bir başka öğretmenimiz de elinden yaralanmıştır. Yaralı öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Okullara giriş-çıkışların sıkı denetlenmesi ve öğretmenlerin can güvenliğinin devlet tarafından korunmasını talep eden Uca, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uca, yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları söyledi; “Eğitim yuvalarımızı hedef alan ve öğretmenlerimizi yaralayan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Öğretmenlerimize yönelen her türlü saldırı, geleceğimize ve ülkemizin istikbaline yapılmış bir saldırıdır. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığımızdan okullarımızda güvenlik tedbirlerinin ivedilikle artırılmasını talep ediyoruz. Eğitim kurumlarımızda güvenlik görevlilerinin etkin şekilde istihdam edilmesi, giriş-çıkışların sıkı kontrol altına alınması ve öğretmenlerimizin can güvenliğinin devlet güvencesi altına alınması artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.”