Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü" Kent Parkı'ndan başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Hz. Ömer Camisi önüne kadar gelen kalabalık, Gazze halkı için dua etti.

Burada konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Gazze'de kadın ve çocukların bombalar altında can verdiğini söyledi.

Filistin halkına soykırım uygulandığını belirten Yalçın, "Filistin'de kardeşlerimizin üzerine bombalar yağıyor. Çocuklar bombaların altında can veriyor. Gazze için direnen Van'ın şerefli evlatlarına selam olsun. Sizin buradaki duruşunuzu anlamsız ve gereksiz bulan birçok gereksiz insan var. Buradaki duruşunuz, Filistin'deki insanların yüreğini ferahlatıyor, oradaki yiğit mücahitlerin direncini yükseltiyor." dedi.

Türkiye'nin Filistin'deki duruma sessiz kalmadığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan sıra dışı bir durum var, oradaki insanlara soykırım uygulanıyor. Direnişin başladığı günden bu yana Van'da insanlar Filistin'i yalnız bırakmadı. Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında insanlar Filistin meselesini unutmadılar. Dili, dini, rengi ve mezhebi farklı olsa da dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e sahip çıkmak için meydanlardan geri çekilmediler.

Bıkkınlık göstermeden meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Burada Filistin hesabına, Gazze'deki bebeklerin hatırına, evladını poşette taşıyan babanın isyanına, yüreği yanmış annenin feryadına ses olmak için toplandık. Aynı zamanda kendi imtihanımızı veriyoruz. İnancımızda yaptıklarımız kadar, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Oradaki insanların çilesini, çaresizliğini temsil ediyoruz. Kardeşlerimiz için eylemlere katılmamız lazım. "

Birçok ülkenin Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Söze söz, çeliğe çelik ve dişe diş dememizin zamanı geldi. Orada insanlar ölüm ve soykırımla yüzleşiyor. İslam ülkesi liderleri bunun vebalini nasıl ödeyecek. Gazze'ye silahlı güçler göndermiyorlar, bari bir araya gelerek sınırları açmalarını ve insanlara hayat koridoru oluşturmalarını bekliyoruz. Boykota devam edeceğiz. İsrail'i finanse eden, oraya silah gönderilmesini sağlayan sponsorları boykot etmeye devam edeceğiz. Boykotun en etkili silah olduğunu kitleler olarak biliyoruz ve sürdürüyoruz. Boykotlar milletimiz tarafından benimsendi."

Yürüyüşe, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Zahir Soğanda, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.