Sırrı Süreyya Önder, sevenlerini korkuttu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde fenalaştı..

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirdiği açıklandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Önder'in kalp krizi geçirerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirdiğinin duyulması üzerine, siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla yakından ilgilenen siyasi liderlerden birisi de Devlet Bahçeli.

Bahçeli gece saatlerinde önce Tuncer Bakırhan'ı ardından da Pervin Buldan'ı aradı.

"DUA EDELİM SAYIN BAŞKAN"

Buldan, Bahçeli ile telefon görüşmesinde şunları söyledi:

Durumu kritik, dua ediyoruz, herkes ilgileniyor. Çok teşekkür ederim. Şu an duadan başka bir şeye ihtiyacı yok. Dua edelim Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Önder'in sağlık durumunu öğrenmek için Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu aramıştı.