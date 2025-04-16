TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde fenalaştı..

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Önder'in kalp krizi geçirerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni bir açıklama daha yaptı ve ameliyatın sürdüğünü söyledi.

Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İYİ HABERLER VERMEK İÇİN DAKİKALAR SAYIYORUZ"

Siyasi partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların sizlerle paylaştığı açıklama dışında yeni bir bilgi yok henüz. Bundan sonraki süreç nasıl olacak, bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak soruları gidermek için buluştuk.

"AMELİYAT SÜRÜYOR"

Henüz ameliyat tamamlanmadı. Sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir süreçten bahsetmişlerdi.

Şunu söyleyebiliriz; Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı, yüreği çok zor zamanlara dayanmış, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan.

Bu zorlu ameliyattan başarı ve sağlıkla çıkacağını inanıyoruz. Ameliyatın bitmemiş olması, işlerin iyiye gitmediğinin göstergesi değil. Zor bir vaka.

DEVLET BAHÇELİ, PERVİN BULDAN'I ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gece saatlerinde Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.

Bahçeli sabah saatlerinde de Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, son durum hakkında bilgi aldı.