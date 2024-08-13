2025 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni maaş tablosu ile memur maaşları adeta uçacak! Enflasyon verileri ışığında, memur maaşlarına yapılacak %6,62 ila %13,95 arası devasa zam oranları, maaşları gökyüzüne taşıyacak. İşte hangi meslekteki memurun maaşının ne kadar artacağına dair şok edici detaylar:
Enflasyon Verileriyle Şok Zamlar!
- Temmuz Enflasyonu: %3,23
- Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: %38 veya %42
- Zam Oranları: Enflasyon %38 olursa memur maaşlarına %6,62; emekli maaşlarına %10,64 zam yapılacak. Enflasyon %42'yi bulursa, memur maaşlarına %9,70; emekli maaşlarına ise %13,95 zam uygulanacak.
2025 Ocak'tan İtibaren Artışlar:
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Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
- Mevcut Maaş: 59.467 TL
- %6,62 Zamlı: 63.403,72 TL
- %10,43 Zamlı: 65.669,41 TL
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Memur (Üniversite Mezunu)
- Mevcut Maaş: 40.817 TL
- %6,62 Zamlı: 43.519,09 TL
- %10,43 Zamlı: 45.074,21 TL
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Uzman Öğretmen
- Mevcut Maaş: 52.568 TL
- %6,62 Zamlı: 56.048,00 TL
- %10,43 Zamlı: 58.050,84 TL
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Öğretmen
- Mevcut Maaş: 47.433 TL
- %6,62 Zamlı: 50.573,06 TL
- %10,43 Zamlı: 52.380,26 TL
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Başkomiser
- Mevcut Maaş: 58.338 TL
- %6,62 Zamlı: 62.199,98 TL
- %10,43 Zamlı: 64.422,65 TL
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Polis Memuru
- Mevcut Maaş: 52.816 TL
- %6,62 Zamlı: 56.312,42 TL
- %10,43 Zamlı: 58.324,71 TL
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Hemşire (Üniversite Mezunu)
- Mevcut Maaş: 47.909 TL
- %6,62 Zamlı: 51.080,58 TL
- %10,43 Zamlı: 52.905,91 TL
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Uzman Doktor
- Mevcut Maaş: 97.836 TL
- %6,62 Zamlı: 104.312,74 TL
- %10,43 Zamlı: 108.040,29 TL
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Mühendis
- Mevcut Maaş: 60.663 TL
- %6,62 Zamlı: 64.678,89 TL
- %10,43 Zamlı: 66.990,15 TL
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Teknisyen (Lise Mezunu)
- Mevcut Maaş: 42.313 TL
- %6,62 Zamlı: 45.114,12 TL
- %10,43 Zamlı: 46.726,25 TL
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Profesör
- Mevcut Maaş: 86.378 TL
- %6,62 Zamlı: 92.096,22 TL
- %10,43 Zamlı: 95.387,23 TL
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Araştırma Görevlisi
- Mevcut Maaş: 57.243 TL
- %6,62 Zamlı: 61.032,49 TL
- %10,43 Zamlı: 63.213,44 TL
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Vaiz
- Mevcut Maaş: 49.582 TL
- %6,62 Zamlı: 52.864,33 TL
- %10,43 Zamlı: 54.753,40 TL
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Avukat
- Mevcut Maaş: 57.028 TL
- %6,62 Zamlı: 60.803,25 TL
- %10,43 Zamlı: 62.976,02 TL
Yıl sonu enflasyon verilerine göre maaşlar Ocak ayında kesinleşecek ve ek iyileştirmeler değerlendirilecektir. Bu tarihlerde maaşlarda yaşanacak bu köklü değişiklikler, tüm memurları ve emeklileri adeta şoke edecek!
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi