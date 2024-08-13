2025 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni maaş tablosu ile memur maaşları adeta uçacak! Enflasyon verileri ışığında, memur maaşlarına yapılacak %6,62 ila %13,95 arası devasa zam oranları, maaşları gökyüzüne taşıyacak. İşte hangi meslekteki memurun maaşının ne kadar artacağına dair şok edici detaylar:

Enflasyon Verileriyle Şok Zamlar!

Temmuz Enflasyonu: %3,23

%3,23 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: %38 veya %42

%38 veya %42 Zam Oranları: Enflasyon %38 olursa memur maaşlarına %6,62; emekli maaşlarına %10,64 zam yapılacak. Enflasyon %42'yi bulursa, memur maaşlarına %9,70; emekli maaşlarına ise %13,95 zam uygulanacak.

2025 Ocak'tan İtibaren Artışlar:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut Maaş: 59.467 TL %6,62 Zamlı: 63.403,72 TL %10,43 Zamlı: 65.669,41 TL

Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut Maaş: 40.817 TL %6,62 Zamlı: 43.519,09 TL %10,43 Zamlı: 45.074,21 TL

Uzman Öğretmen Mevcut Maaş: 52.568 TL %6,62 Zamlı: 56.048,00 TL %10,43 Zamlı: 58.050,84 TL

Öğretmen Mevcut Maaş: 47.433 TL %6,62 Zamlı: 50.573,06 TL %10,43 Zamlı: 52.380,26 TL

Başkomiser Mevcut Maaş: 58.338 TL %6,62 Zamlı: 62.199,98 TL %10,43 Zamlı: 64.422,65 TL

Polis Memuru Mevcut Maaş: 52.816 TL %6,62 Zamlı: 56.312,42 TL %10,43 Zamlı: 58.324,71 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) Mevcut Maaş: 47.909 TL %6,62 Zamlı: 51.080,58 TL %10,43 Zamlı: 52.905,91 TL

Uzman Doktor Mevcut Maaş: 97.836 TL %6,62 Zamlı: 104.312,74 TL %10,43 Zamlı: 108.040,29 TL

Mühendis Mevcut Maaş: 60.663 TL %6,62 Zamlı: 64.678,89 TL %10,43 Zamlı: 66.990,15 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) Mevcut Maaş: 42.313 TL %6,62 Zamlı: 45.114,12 TL %10,43 Zamlı: 46.726,25 TL

Profesör Mevcut Maaş: 86.378 TL %6,62 Zamlı: 92.096,22 TL %10,43 Zamlı: 95.387,23 TL

Araştırma Görevlisi Mevcut Maaş: 57.243 TL %6,62 Zamlı: 61.032,49 TL %10,43 Zamlı: 63.213,44 TL

Vaiz Mevcut Maaş: 49.582 TL %6,62 Zamlı: 52.864,33 TL %10,43 Zamlı: 54.753,40 TL

Avukat Mevcut Maaş: 57.028 TL %6,62 Zamlı: 60.803,25 TL %10,43 Zamlı: 62.976,02 TL



Yıl sonu enflasyon verilerine göre maaşlar Ocak ayında kesinleşecek ve ek iyileştirmeler değerlendirilecektir. Bu tarihlerde maaşlarda yaşanacak bu köklü değişiklikler, tüm memurları ve emeklileri adeta şoke edecek!