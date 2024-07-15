Devlet memurlarının zamlı maaşları 15 Temmuz 2024 tarihinde hesaplarına yatmaya başladı fakat pek çok memur kesiminin maaşları ise zamanında yatmadığı için bu memurlar Google arama motoru boşalmak üzere sosyal medya mecraları üzerinden maaş neden yatmadı? Son dakika maaşım neden yatmadı Temmuz 2024? Maaşım ne zaman yatacak? Gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Maaş hesaplamaları Hazine ve maliye Bakanlığı tarafından yapıldıktan sonra ilgili kurumların ödenek bölümüne yazılır. Bu nedenle zamlı maaşların hesaplanması ile alakalı işlemlerin gecikmesinden kaynaklı bir şekilde bazı devlet memurlarının maaşlarının geç yatırıldığı bildirildi.