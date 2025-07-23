SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

ÖDEMELER 25 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Bu kapsamda, hak sahiplerine toplam 12 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler 25 Temmuz 2025 Cuma günü yapılacak.

Emekliler, zam farkı ödemelerini, aylıklarını almakta oldukları banka şubelerinden veya PTT merkezlerinden alabilecek.