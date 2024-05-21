Bu terim, hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı, içinden çıkılmaz bir durumu ifade etmek için kullanılan argo bir deyimdir.

Genel anlamda Meksika açmazı, iki ya da daha fazla kişinin birbirlerine silah çekerek oluşturduğu yüksek gerilimli bir durumu ifade eder. Bu durumda, herkes karşı taraftan gelecek bir saldırıdan korktuğu için silahını bırakmaz.

Meksika açmazı, olaya karışan tarafları diplomasiden vazgeçmeye, teslim olmaya veya ilk olarak ateş etmeye yönlendirir. Soğuk Savaş döneminde, özellikle 1962'deki Küba Füze Krizi gibi Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer karşılaşmalarda bu terim sıkça kullanılmıştır.

Bu deyim büyük olasılıkla 19. yüzyılın sonlarında Amerikan güneybatısında ortaya çıkmıştır, ancak bazı kaynaklar bunun Avustralya kökenli olduğunu iddia etmektedir. Olasılıkla, Meksika açmazı teriminin Meksika'daki zorlu ve paradoksal toplumsal ve ekonomik durumla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu deyim, bazı insanlar tarafından aşağılayıcı bulunmasına rağmen, İngilizce konuşan kişiler arasında saldırgan bir anlam taşımadığı için geniş kabul görmüştür.

Meksika Açmazı Popüler Kültürde

Meksika açmazı, özellikle Spaghetti Westernler ve ikinci sınıf filmlerde sıkça kullanıldığından sinema klişesi haline gelmiştir. Yüksek gerilimli ve dramatik bir unsur olması nedeniyle popüler kültürde yer etmiştir.