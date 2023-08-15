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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de hareketlilik başladı.

Toplamda 11 ilde yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Bunun üzerine deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, gözler her yıl deprem senaryolarının yazıldığı İstanbul'a çevrildi.

Bakanlık projeleri sürdürüyor

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Megakent için projeleri başlattı.

Bir yandan güvensiz binalar yıkılarak yenileri inşa edilirken, bir yandan da tamamlanan konutlar vatandaşlara teslim ediliyor.

688 konutta yaşam başladı

Bakan Mehmet Özhaseki de yaşamın başladığı bölgeleri sosyal medya hesabından paylaşarak çalışmalara dikkat çekiyor.

Son olarak Özhaseki, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi'nde 688 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'u afetlere dirençli hale getireceğizKağıthane kentsel dönüşüm konutu

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Özhaseki, İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

İstanbul'u deprem başta olmak üzere afetlere dirençli hâle getireceğiz.

Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle; 688 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar.

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbulumuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz.

Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'u afetlere dirençli hale getireceğiz

"Bu kadar hayal etmiyorduk"

Yapılan videolu paylaşımda, konutlara yerleşene vatandaşların yorumları şu şekilde:

* Devletimizden Allah razı olsun. Çok güzel depreme dayanıklı, sağlıklı, sağlam, mükemmel evlerimizde rahat rahat uyuyabiliyoruz. Asansörlü ,otoparklı, çevre düzenlemesi mükemmel, oturma alanlarımız var, havuzlarımız var.

* Mutfak, banyoları salonu çok çok kullanışlı, güzel. Bu kadar hayal etmiyorduk.

* Benim evim çok güzel, her şeyimiz güzel yapılmış. Üst düzey malzeme kullanmışlar, deprem riskine karşı daha rahat uyuyabiliyorum.

* Benim böyle bir evim olacağını hayal etmiyordum. Kentsel dönüşümle herkesin ev sahibi olmasını tavsiye ediyorum. Allah razı olsun diyorum devletimizden, TOKİ’den.

* Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanı'na çok çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'u afetlere dirençli hale getireceğizKağıthane kentsel dönüşüm konutu

Megakent'e 350 bin konut

Öte yandan kentte proje kapsamında rezerv alanları belirlendi. Avrupa Yakası'nda 200 bin, Anadolu Yakası’nda 150 bin olmak üzere belirlenen rezerv alanlara toplamda 350 bin konut inşa edilecek. Ensonhaber