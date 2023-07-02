9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona eriyor. Türkiye’de yarın çoğu kişi işbaşı yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 4 Temmuz’da açılıyor.

Meclis’in, bayramın arından ara zam teklifini gündeme alması beklenirken, düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselmesi konuşuluyor.

Diğer memurlar için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farklı da ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başlanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklifin son halini belirleyecek.

Memura düzenleme emekli memurları da kapsayacak

Ayrıca, memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıyacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de teklifte bulunacak.

İlk iş kirada yüzde 25 sınırlaması

Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren konutlarda kira artışı sorununa yönelik hükümetin, ev kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemesiyle ilgili geçen günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramdan sonra meselenin Meclis’in ilk işlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söyledi.

Bu kapsamda Meclis’in ilk işlerinden birisi de kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olacak.

Anayasa değişikliği

Hükümetin Meclis’in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak.

Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Ensonhaber