Normalde 1 Temmuz'dan ekim ayına kadar tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) takviminde bu sene için bir değişiklik yapıldı.

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Çalışmalar bitene kadar tatile girilmeyecek

Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarına devam edecek.

Meclis, 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar, 3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlana kadar çalışmalarına devam edecek.

Denetim konuları görüşülmeyecek

Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularını görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.

"Amacımız vatandaşın lehine olan kanunların çıkması"

Grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması." dedi.