MEB'den yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü'nün görüşü alınarak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından, temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde konu soru dağılım tabloları yayımlandı.

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.