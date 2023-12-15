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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar aldı..

Müfredatta değişikliğe gidildi..

Değişikliğin sinyalini veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurmuştu.

Çalışmalar tamamlandı.

Müfredata 9 yeni ders eklendi

Ortaokul ve liselerde Temel Hukuk, adab-ı muaşeret, afet bilinci, Türk sosyal hayatında aile ve 5 yeni seçmeli ders daha müfredata girdi.

Bu dersler, orta öğretim ve lise kademelerinde okutulacak. Talep olanlara, okullarda derslikler açılacak.

İkinci dönemden itibaren eklenecek

Müfredata yeni dahil edilen dersler, ikinci dönemden itibaren seçmeli dersler listesine eklenecek.

Uzmanlar bu karardan memnun

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, müfredata yeni eklenen derslerden özellikle adab-ı muaşeret dersinin güzel bir ders olduğunu söyledi:

Bazı derslerin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. Robotik kodlama ve yapay zeka dersini tercih ederdim çünkü artık geleceğin mesleklerinin hepsinde yapay zeka bulunuyor.

"İnsanlar deprem esnasında ve sonrasında yapacaklarını tam bilmiyor"

Afet bilinci dersi için de Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi.

Son zamanlarda özellikle birçok depremle karşılaşıyoruz küçük büyük demeden insanlar deprem esnasında veya sonrasında yapacaklarını tam olarak bilmiyor.

Seçmeli dersler aylık değiştirilmeli önerisi

Eğitim uzmanlarına göre planlama, yeni eklenen derslerden her öğrencinin faydalanabilmesini amaçlayarak yapılmalı. Bu nedenle, seçmeli derslerin yılda bir kez değil aylık olarak değiştirilebilmesi isteniyor.