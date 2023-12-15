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Wanhaber / Ramazan Çetin

Çeşitli farkındalık eğitimleri ve doğa yürüyüşleri ile sık sık etkinliklere imza atan Van Gölü Aktivistleri ve Spor Kulübü, bu kez rotasını Tatvan’a çevirdi. Aktivistler, hafta sonu Tatvan’da doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.

Ulaşım, yeme ve içmenin bireysel karşılanacağı yürüyüş için toplanma yeri olarak Tatvan merkez, Saat Kulesi önü belirlendi.

17 Aralık Pazar günü saat 08.00’de bir araya gelecek olan aktivistler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.