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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi birimlerinin, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla sürdürülebilir iş birliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlık etti.

Rektör, Rektör Yardımcıları, ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birim danışma kurulu başkanları, Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı ile dış paydaşlardan oluşan Üniversite Danışma Kurulu bu yıl “Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan “Nitelikli Eğitim” konusunu ele almak üzere bir araya geldi.



Danışma Kurulu Toplantısına başkanlık eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, toplantı kapsamında “Van İlinde Nitelikli Eğitim” sunumunu gerçekleştirdi.

Nitelikli eğitimin bilgi aktarımının yanında öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştiren bir süreç olduğunu ifade eden Rektör Şevli, nitelikli eğitimin aynı zamanda öğrencilerin bilgi birikimlerini hayata yansıtmaları için gerekli fırsatları da sunması gerektiğine dikkat çekti.





Rektör Şevli, yaptığı sunum kapsamında Van İlinin Eğitim Profili, Akademik Personel Verileri, Lisansüstü Öğretim Hizmetleri Öğrenci Dağılımı (2023-2024), Van’da Nitelikli Eğitimi Etkileyen Faktörler, Van’da Eğitimin Niteliğini Artırmaya Yönelik Öneriler ve YYÜ Öncülüğünde Gerçekleştirilen Eğitime Dair Bazı Faaliyetler, Van Valiliği ve Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde Yürütülen Projeler ve Proje Önerileri olmak üzere birçok önemli konuya değinerek katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.



Danışma Kurulu Toplantısında, YYÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ve Van İl Millî Eğitim Müdür Vekili Recep Türk ile birlikte iç ve dış paydaş olarak programa davet edilen katılımcıların talep ve önerilerini dinlediler.





Toplantıda, “Nitelikli eğitimin tanımı ve nasıl olması gerektiği, Van İlinde nitelikli eğitim hizmeti hakkında görüş ve öneriler, nitelikli eğitiminin önündeki engellerin ne olduğu, nitelikli eğitimde öğretmenlerin, yöneticilerin rolü ve etkilerini artırmaya yönelik tespit ve öneriler” esas olmak üzere nitelikli eğitim konusu toplamda 11 alt maddede ele alındı.



Ele alınan maddelerin ve nitelikli eğitime katkı sağlayacak her görüş ve öneriye yazılı olarak talepte bulunulacağını ifade eden Rektör Şevli, aynı zamanda Van’da nitelikli eğitimin sürdürülebilir olması için elde edilen bilimsel raporun iç ve dış paydaşlar ile de paylaşılacağını belirtti.



Tüm katılımcıların görüş ve taleplerinin dikkatle dinlendiği Danışma Kurulu Toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



Van’ın eğitim niteliğinin ele alındığı toplantıya; Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özvan, Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Birol Duman, Van İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, Van İl Millî Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Cemil Göya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fuat Tanhan, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Levent Selçuk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreteri Cahit Tekin, Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkan Vekili Şahin Özel ile birçok İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretim üyesi, okul müdürü, özel eğitim kurumu yöneticisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.