Tahmini Okuma Süresi: dakika

Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Kararla beraber yayımlanan gelecek yıla ilişkin tahminlerde Fed yetkililerinin 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi beklediği görüldü.

Gram altının Fed kararından sonraki yükselişi yüzde 2,64 oldu. 15 Aralık 2023 sabahında ons altın 2036 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1900 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3227 lira

Yarım altın 6455 lira

Tam altın 12784 lira

Cumhuriyet altını 12860 lira

Reşat Altını 12892 lira

Gremse altın 32059 liradan el değiştiriyor.

DOLAR 29 SEVİYESİNDE

Dolar 15 Aralık 2023 sabahında 29 lira seviyesinde işlem görürken, euro ise 31,90 lira seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 29,0226 lira

Euro 31,9489 lira

Sterlin 37,0783 lira

Rus Rublesi 0,3236 lira

İsviçre Frangı 33,5350 liradan el değiştiriyor.

GÖZLER MOODY'S'DE

Bugün piyasaların kapanışın ardından Moody's'in Türkiye notunun açıklamasında olacak. Bir diğer uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P 30 Kasım'da Türkiye ekonomisinin notunu "B" olarak teyit etmiş ve görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Moody's'den de aynı adım bekleniyor.

Piyasaların Fed'in faiz indirimlerini fiyatlıyor. Fed politika faizini yüzde 5,25 - 5,50 arasında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın toplantısında "Faiz artırmak artık nihai politikamız değil." değil. Fed yetkilileri 2024'te politika faizinin şu anki seviyeden daha aşağıda olmasını bekliyor.

Fed'in şahinden güvercine dönüşü dolara küresel para birimleri karşısında değer kaybettirdi. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi 101,514'e gerileyerek Ağustos 2023'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Euro/dolar paritesi 1,099 seviyesinden işlem görüyor. Türk Lirası ise artan risk iştahı ve Fed'in kararı sonrasında dolar karşısında değer kazandı. Karar öncesinde 29 TL üstündeki yükselişle 29,07 TL'ye kadar yükselen kur 29,00 TL'ye kadar geriledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) toplantısında "Türk Lirası'na geçiş zamanı gelmiştir" dedi. Gaye Erkan "Türk lirasına geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fed'in ardından küresel piyasalarda risk iştahı yükseliyor. Borsa İstanbul dün yüzde 3,77 yükseliş sergiledi. Bankacılık hisselerindeki hisseler yüzde 7,50'yi buldu.

Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası, politika faizlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

Bugün ve yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan İspanya'da yatırımcı toplantılarına katılacak.

Bugün TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi ile Konut satış rakamları açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe dengesini açıklayacak.