İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 82,20 arttı. Kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de duyuruldu.

Mayıs Ayında 147 Ürünün Fiyatı Arttı: İstanbul'da Ücretliler Geçinme İndeksi'nde Öne Çıkanlar

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı arttı, 21 ürünün fiyatı düştü ve 74 ürünün fiyatı ise sabit kaldı. Bu veriler, İstanbul'da yaşam maliyetinin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Köprü Geçiş Ücretinde Rekor Artış: Mayıs Ayında Yüzde 60 Zamla En Fazla Artış Gösteren Ürün Oldu!

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti, mayıs ayında yüzde 60'lık artışla fiyatı en fazla artan ürün oldu. Bu büyük zam, İstanbul'da ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde etkiledi.

Kültür ve Eğlence Harcamalarında Fiyat Artışları: Bilimsel ve Edebi Kitapların Fiyatı Yüzde 43,75 Arttı!

Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan bilimsel ve edebi kitaplar, mayıs ayında yüzde 43,75 oranında fiyat artışı yaşadı. Kitap fiyatlarındaki bu artış, eğitim ve kültür harcamalarını zorlaştırdı.

Gıda Harcamalarında Artış: Limon Fiyatları Yüzde 26,68 Arttı, Kabak ve Çikolata da Zamlandı!

Gıda harcamaları grubunda yer alan limon fiyatları yüzde 26,68, kabak yüzde 15,90 ve çikolata yüzde 13,71 oranında arttı. Bu artışlar, gıda harcamalarını etkileyerek tüketicilerin bütçesini zorladı.

Ev Eşyası Harcamalarında Zam: Ütü ve Çamaşır Suyunda Önemli Fiyat Artışları!

Ev eşyası harcamaları grubunda yer alan ütü fiyatları yüzde 23,92, çamaşır suyu ise yüzde 13,20 oranında arttı. Bu artışlar, ev eşyası alışverişlerini daha pahalı hale getirdi.

Mayıs Ayında Sivri Biber Fiyatları Yüzde 44,57 Düştü: En Fazla Fiyat Düşüşü Gösteren Ürün Oldu!

Gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber, mayıs ayında yüzde 44,57 oranında fiyat düşüşü yaşayarak en fazla fiyatı düşen ürün oldu. Bu düşüş, sebze alışverişinde vatandaşların yüzünü güldürdü.

Diğer Gıda Ürünlerinde Fiyat Düşüşleri: Erik, Taze Fasulye ve Domates Fiyatları Da Azaldı!

Mayıs ayında fiyatı düşen diğer gıda ürünleri arasında erik yüzde 28,37, taze fasulye yüzde 25,17 ve domates yüzde 24,73 oranında fiyat düşüşü yaşadı. Bu ürünlerdeki fiyat düşüşleri, tüketicilere bir nebze de olsa rahat nefes aldırdı.

Mayıs Ayında Fiyatı Azalan Sebzeler: Bezelye, Kıvırcık Salata ve Yeşil Soğan Fiyatlarında Düşüş Yaşandı!

Gıda harcamaları grubunda bezelye yüzde 23,04, kıvırcık salata yüzde 9,36 ve yeşil soğan yüzde 9,02 oranında fiyat düşüşü yaşadı. Bu sebzelerdeki fiyat düşüşleri, mayıs ayında alışveriş yapan vatandaşlar için olumlu bir gelişme oldu.