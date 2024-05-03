Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, kiralara yapılacak o ayki zam oranında da etkili.

Nisan ayı kira zam oranı yüzde 59,64 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan nisan ayı kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 59,64 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı hesaplanması örnekleri

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 964 lira zamla 15 bin 964 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 946 lira zamla 23 bin 946 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 11 bin 928 lira zamla 31 bin 928 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 14 bin 910 lira zamla 39 bin 910 lira olacak.

30 bin liralık bir iş yeri kirası 17 bin 892 lira zamla 47 bin 892 lira olacak.