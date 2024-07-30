Mavi Vatan Çığlığı: Siyasi Arenada Neden Bu Kadar Gündemde? İşte Tüm Detaylar!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Namık Tan’ın 27 Temmuz’da Meclis’te yaptığı açıklamalar, Mavi Vatan doktrini hakkındaki tartışmaları alevlendirdi. Tan, bu stratejiyi “masal” olarak nitelendirirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin dış politikasını sert bir dille eleştirdi.

Emekli Büyükelçi Tan, konuşmasında “Osmanlı’yı yeniden diriltme hayalleri peşinde koşarken, Mavi Vatan gibi denizaşırı maceralara yöneldi. Ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu hayaller kısa sürede sona erdi” şeklinde ifadeler kullandı. Tan’ın bu yorumları, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tarafından “kabul edilemez” ve “sorumsuz” olarak nitelendirildi. Çelik, Tan’ın açıklamalarının Türkiye’nin milli politikalarına zarar verdiğini ve Yunan tezlerine destek sağladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 30 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Tan’ın Mavi Vatan hakkındaki görüşlerini “sorumsuzluk” ve “gaflet” olarak tanımladı. Erdoğan, CHP’nin milli meselelerde yerli ve milli bir duruş sergilemesini beklediğini vurguladı.

CHP içinden de Mavi Vatan doktrini ile ilgili farklı görüşler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli amiral Yankı Bağcıoğlu, Mavi Vatan’ın Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini ifade eden bir kavram olduğunu belirterek, CHP’nin bu konudaki duruşunun devam edeceğini ifade etti. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise, iktidarın Mavi Vatan doktrinini sadece seçim dönemlerinde hatırladığını ve iç politika aracı olarak kullandığını öne sürdü.

Mavi Vatan doktrini, Türkiye’nin deniz sınırlarının kara sınırları kadar önemli olduğunu savunan bir stratejidir. Bu doktrin, ilk olarak emekli tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya konmuş ve müstafi tümamiral Cihat Yaycı tarafından detaylandırılmıştır. Türkiye’nin çevresindeki denizlerde 462 bin kilometrekarelik bir alanın uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin yetki alanında olması gerektiği vurgulanmaktadır. Doktrinin, Doğu Akdeniz’deki askeri ve diplomatik hamlelerin temelini oluşturduğu belirtiliyor.

Ancak bazı yorumcular, Mavi Vatan stratejisinin sadece denizlerde değil, karada da genişletildiğini ve bu durumun eleştirilere neden olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşması ve artan sınır ötesi askeri varlığı, bu stratejinin somut adımları olarak değerlendiriliyor.