Dijital Cüzdan:

Masterpass, kullanıcıların kredi/banka kartı bilgilerini güvenli bir şekilde saklayabildiği elektronik bir cüzdan hizmetidir.

Kullanıcılar, kartlarını Masterpass'e kaydederek alışveriş sırasında bu bilgileri tekrar girmek zorunda kalmaz.

Kolay ve Hızlı Ödeme:

Masterpass, ödeme sürecini basitleştirerek kullanıcılara hızlı ve kolay ödeme imkanı sağlar.

Alışveriş sırasında sadece Masterpass hesabı ile giriş yapılması yeterlidir, ek kart bilgisi girme gerekmez.

Güvenlik:

Kullanıcı kart bilgileri Masterpass sunucularında şifrelenmiş olarak saklanır.

Masterpass, işlemler sırasında kart bilgilerini siteye/mağazaya iletmez, güvenliği artırır.

Geniş Kabul Ağı:

Masterpass, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca online ve mobil alışveriş sitesinde kabul edilmektedir.

Kullanıcılar, Masterpass'i farklı ülke ve sitelerde kullanabilir.

Sonuç olarak, Masterpass, kullanıcılara güvenli, hızlı ve kolay ödeme seçeneği sunan bir dijital cüzdan hizmetidir. Mastercard tarafından sağlanan bu hizmet, online alışverişlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi